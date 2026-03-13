Visite guidée Cirque Jules Verne Visite patrimoniale

Place Longueville Amiens Somme

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 11:00:00

fin : 2026-05-09 12:30:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-05-09 2026-07-25 2026-08-22

Inauguré en 1889, le Cirque Jules Verne recèle une architecture métallique avant-gardiste et une histoire vieille de plus de 130 ans. Découvrez les prouesses techniques d’Émile Ricquier et l’implication de Jules Verne dans la construction d’un des huit derniers cirque en pierre de France.

Réservation conseillée bit.ly/resaAMAH ou

03 22 22 58 90

Inauguré en 1889, le Cirque Jules Verne recèle une architecture métallique avant-gardiste et une histoire vieille de plus de 130 ans. Découvrez les prouesses techniques d’Émile Ricquier et l’implication de Jules Verne dans la construction d’un des huit derniers cirque en pierre de France.

Réservation conseillée bit.ly/resaAMAH ou

03 22 22 58 90 .

Place Longueville Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 58 90 patrimoine@amiens-metropole.com

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English :

Inaugurated in 1889, Cirque Jules Verne boasts avant-garde metal architecture and over 130 years of history. Discover Émile Ricquier?s technical prowess and Jules Verne?s involvement in the construction of one of France?s last eight stone circuses.

Reservations recommended: bit.ly/resaAMAH or

03 22 22 58 90

L’événement Visite guidée Cirque Jules Verne Visite patrimoniale Amiens a été mis à jour le 2026-03-13 par OT D’AMIENS