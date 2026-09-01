Visite guidée citadelle insolite Avenue du fort de l’aigle Port-Louis

jeudi 24 septembre 2026 · Avenue du fort de l'aigle · Port-Louis

Informations pratiques

Port-Louis

Visite guidée citadelle insolite

Avenue du fort de l’aigle Avenue du Fort de l’Aigle Port-Louis Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 15:00:00

fin : 2026-09-24 16:00:00

Date(s) :

2026-09-24

Grimpez sur les remparts de la citadelle ! À travers cette visite guidée, venez admirer un panorama exceptionnel sur la rade de Lorient et embarquez pour 400 ans d’histoire. .

Avenue du fort de l’aigle Avenue du Fort de l’Aigle Port-Louis 56290 Morbihan Bretagne +33 2 97 82 56 72

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L’événement Visite guidée citadelle insolite Port-Louis a été mis à jour le 2026-08-31 par ADT 56