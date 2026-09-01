UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Port-Louis

Visite guidée citadelle insolite Avenue du fort de l’aigle Port-Louis

jeudi 24 septembre 2026 · Avenue du fort de l'aigle · Port-Louis

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Avenue du fort de l'aigle
Adresse
Avenue du Fort de l'Aigle
Ville
56290 Port-Louis
Département
Morbihan
Tarif

Port-Louis

Visite guidée citadelle insolite

Avenue du fort de l’aigle Avenue du Fort de l’Aigle Port-Louis Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 15:00:00
fin : 2026-09-24 16:00:00

Date(s) :
2026-09-24

Grimpez sur les remparts de la citadelle ! À travers cette visite guidée, venez admirer un panorama exceptionnel sur la rade de Lorient et embarquez pour 400 ans d’histoire.   .

Avenue du fort de l’aigle Avenue du Fort de l’Aigle Port-Louis 56290 Morbihan Bretagne +33 2 97 82 56 72 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite guidée citadelle insolite Port-Louis a été mis à jour le 2026-08-31 par ADT 56

À voir aussi à Port-Louis (Morbihan)