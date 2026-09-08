Informations pratiques

Port-Louis

Visite guidée « citadelle insolite »

Citadelle de Port-Louis Avenue du Fort de l’Aigle Port-Louis Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 15:00:00

fin : 2026-10-01 16:00:00

Date(s) :

2026-10-01 2026-10-08 2026-10-15

Grimpez sur les remparts de la citadelle ! À travers cette visite guidée, venez admirer un panorama exceptionnel sur la rade de Lorient et embarquez pour 400 ans d’histoire. .

Citadelle de Port-Louis Avenue du Fort de l’Aigle Port-Louis 56290 Morbihan Bretagne +33 2 97 82 56 72

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English :

L’événement Visite guidée « citadelle insolite » Port-Louis a été mis à jour le 2026-09-08 par ADT 56