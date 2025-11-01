Visite guidée Cité-Abbaye de Cluny Office de Tourisme Cluny

Visite guidée Cité-Abbaye de Cluny Office de Tourisme Cluny samedi 1 novembre 2025.

Visite guidée Cité-Abbaye de Cluny

Office de Tourisme 6 rue Mercière Cluny Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 11:00:00

fin : 2025-11-01 13:00:00

Date(s) :

2025-11-01

Votre guide vous attend devant l’Office de Tourisme pour une découverte de la cité-abbaye de Cluny.

Prenez de la hauteur en découvrant la cité du haut de la Tour des fromages et bénéficiez d’une vue à 360° sur le Clunisois. Ensuite, poursuivez la visite dans le bourg médiéval, admirez les façades des maisons romanes et passez tel un pèlerin par les Portes d’Honneur pour découvrir la beauté extérieure des palais abbatiaux, le parvis de l’église, l’avant nef, la façade Gélase et celle des Écuries de Saint Hugues…

Cette visite n’inclut pas l’accès à l’Abbaye (transept, cloître, salle capitulaire, jardins, cellier, farinier) ni au Musée d’Art et d’Archéologie, tous deux fermés le 1er novembre.

Laissez-vous guider ! .

Office de Tourisme 6 rue Mercière Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 05 34 contact@cluny-tourisme.com

English : Visite guidée Cité-Abbaye de Cluny

German : Visite guidée Cité-Abbaye de Cluny

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite guidée Cité-Abbaye de Cluny Cluny a été mis à jour le 2025-09-19 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II