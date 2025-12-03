Visite guidée cité des Coutures Limoges

Visite guidée cité des Coutures

12 boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne

Réalisée par Roger Gonthier entre 1925 et 1932, et contemporaine de la gare des Bénédictins, venez redécouvrir cette originale cité de briques aux effets de frises et motifs polychromes.

– Visite de 1h

– Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme, par téléphone ou sur notre site web.

– Le lieu de rdv sera communiqué à la réservation .

