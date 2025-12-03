Visite guidée cité-jardin de Beaublanc Limoges
Visite guidée cité-jardin de Beaublanc Limoges samedi 24 janvier 2026.
Visite guidée cité-jardin de Beaublanc
12 boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne
Venez visiter cette cité jardin, première réalisation de l’Office d’habitations à bon marché de Limoges, pensée par Roger Gonthier, architecte de la Gare des Bénédictins.
– Visite de 1h
– Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme, par téléphone ou sur notre site web.
– Le lieu de rdv sera communiqué à la réservation .
