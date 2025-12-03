Visite guidée Cité Victor Thuillat Limoges

Visite guidée Cité Victor Thuillat

12 boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne

Début : 2027-02-21
Laissez-vous guider jusqu’à cette cité construite dans les années 1930 par Roger Gonthier, architecte de la gare des Bénédictins.

– Visite de 1h
– Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme, par téléphone ou sur notre site web.
– Le lieu de rdv sera communiqué à la réservation   .

+33 5 55 34 46 87  info@destination-limoges.com

