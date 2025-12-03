Visite guidée Cité Victor Thuillat Limoges
Visite guidée Cité Victor Thuillat Limoges dimanche 21 février 2027.
Visite guidée Cité Victor Thuillat
12 boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne
Laissez-vous guider jusqu’à cette cité construite dans les années 1930 par Roger Gonthier, architecte de la gare des Bénédictins.
– Visite de 1h
– Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme, par téléphone ou sur notre site web.
– Le lieu de rdv sera communiqué à la réservation .
English : Visite guidée Cité Victor Thuillat
