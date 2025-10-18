Visite guidée Clip et Clap de l’exposition Figures d’enfance Musée Marzelles Marmande

Visite guidée Clip et Clap de l'exposition Figures d'enfance

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande Lot-et-Garonne

Venez découvrir l’exposition Figures d’enfance par l’angle cinématographique.

La plupart des œuvres contemporaines qui y sont exposées sont des photographies. La prise de vue, la composition de l’image, les sujets vous seront peut-être familiers et évoqueront en vous le souvenir de certains films.

Par le biais de cette approche atypique vous en apprendrez beaucoup sur les œuvres et sur les propos des artistes.

En belle entrée en matière à ne surtout pas rater ! .

English : Visite guidée Clip et Clap de l’exposition Figures d’enfance

Discover the Figures d?enfance exhibition through a cinematic lens.

German : Visite guidée Clip et Clap de l’exposition Figures d’enfance

Entdecken Sie die Ausstellung Figures d’enfance durch den filmischen Blickwinkel.

Italiano :

Venite a scoprire la mostra Figure dell’infanzia attraverso una lente cinematografica.

Espanol : Visite guidée Clip et Clap de l’exposition Figures d’enfance

Venga a descubrir la exposición Figuras de la infancia a través de una lente cinematográfica.

