VISITE GUIDÉE CLOCHER DE LA CATHÉDRALE Mende

VISITE GUIDÉE CLOCHER DE LA CATHÉDRALE Mende mardi 26 août 2025.

VISITE GUIDÉE CLOCHER DE LA CATHÉDRALE

Place du Foirail Mende Lozère

Tarif : – – 4 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-26 17:00:00

fin : 2025-08-26 18:00:00

Date(s) :

2025-08-26 2025-08-28

Gravissez les 241 marches du clocher de la Cathédrale Notre-Dame et Saint-Privat afin de bénéficier d’un point de vue exceptionnel sur la ville de Mende.

ATTENTION L’accès au clocher est limité à 12 personnes et est interdit aux moins de 10 ans.

Tarif 5€ / adulte 3€ pour les enfants de 10 à 18 ans.

Réservation fortement recommandée auprès de l’Office de Tourisme 04 66 94 00 23 ou contact@mendetourisme.fr

Le rendez-vous pour le départ des visites est à l’Office de tourisme, place du Foirail de Mende. .

Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 contact@mendetourisme.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement VISITE GUIDÉE CLOCHER DE LA CATHÉDRALE Mende a été mis à jour le 2025-08-25 par 48-OT Mende