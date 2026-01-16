Visite guidée Cloches et clochers Troyes
Visite guidée Cloches et clochers Troyes samedi 4 avril 2026.
Visite guidée Cloches et clochers
Troyes La Champagne Tourisme Troyes Aube
Tarif : 5 – 5 – 12 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Le nombre de clochers que l’on apercevait depuis l’extérieur des remparts était si important, que longtemps Troyes a été surnommée la ville aux cent clochers. Et l’on ironisait même en disant Que fait-on à Troyes ? on y sonne… Depuis sa fabrication jusqu’à son tintement, découvrez différentes vies de cloches à travers quelques exemples troyens. Les jumelles sont un atout supplémentaire…
Réservation conseillée (places limitées) .
Troyes La Champagne Tourisme Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 62 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite guidée Cloches et clochers Troyes a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme Troyes la Champagne