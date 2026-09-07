VISITE GUIDÉE : CLOS DU BAILLI ET LE GÎTE DE MONSIGNY SOUS LE THÈME DES CHRONIQUES DE BRIDGERTON, Clos du Bailli, Saint-Omer

Informations pratiques

VISITE GUIDÉE : CLOS DU BAILLI ET LE GÎTE DE MONSIGNY SOUS LE THÈME DES

CHRONIQUES DE BRIDGERTON Samedi 19 septembre, 09h30 Clos du Bailli Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Franchissez les portes du Clos du Bailli et du gîte de Monsigny : élégance so British, jardins romantiques et charme d’antan à Saint-Omer. Une échappée digne de la haute société de Bridgerton vous attend !

Clos du Bailli 17 bis, Enclos Notre Dame, Saint-Omer Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Franchissez les portes du Clos du Bailli et du gîte de Monsigny : élégance so British, jardins romantiques et charme d’antan à Saint-Omer. Une échappée digne de la haute société de Bridgerton vous !…

©ClosduBailli