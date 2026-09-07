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VISITE GUIDÉE : CLOS DU BAILLI ET LE GÎTE DE MONSIGNY SOUS LE THÈME DES CHRONIQUES DE BRIDGERTON, Clos du Bailli, Saint-Omer

samedi 19 septembre 2026 · Clos du Bailli · Saint-Omer

VISITE GUIDÉE : CLOS DU BAILLI ET LE GÎTE DE MONSIGNY SOUS LE THÈME DES CHRONIQUES DE BRIDGERTON, Clos du Bailli, Saint-Omer

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Clos du Bailli
Adresse
17 bis, Enclos Notre Dame, Saint-Omer
Ville
62500 Saint-Omer
Département
Pas-de-Calais

VISITE GUIDÉE : CLOS DU BAILLI ET LE GÎTE DE MONSIGNY SOUS LE THÈME DES
CHRONIQUES DE BRIDGERTON Samedi 19 septembre, 09h30 Clos du Bailli Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Franchissez les portes du Clos du Bailli et du gîte de Monsigny : élégance so British, jardins romantiques et charme d’antan à Saint-Omer. Une échappée digne de la haute société de Bridgerton vous attend !

Clos du Bailli 17 bis, Enclos Notre Dame, Saint-Omer Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Franchissez les portes du Clos du Bailli et du gîte de Monsigny : élégance so British, jardins romantiques et charme d’antan à Saint-Omer. Une échappée digne de la haute société de Bridgerton vous !…

©ClosduBailli

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