Visite guidée Clôture de l’exposition Americana Musée du Nouveau Monde La Rochelle

À l’occasion de cette dernière visite guidée avant la fin de l’exposition, Clémence Fort, co-commissaire, partagera avec le public les fruits de son travail de recherches sur les americana.

English : Guided tour Clôture de l’exposition Americana

In this guided tour, discover the particularities of a large bourgeois house from the Age of Enlightenment, and learn about La Rochelle’s transatlantic history through key works in the museum.

A 1h15 journey through space and time.

German : Führung Clôture de l’exposition Americana

Entdecken Sie auf diesem kommentierten Rundgang die Besonderheiten eines großen Bürgerhauses aus dem Zeitalter der Aufklärung und erfahren Sie anhand von Schlüsselwerken des Museums mehr über die transatlantische Geschichte von La Rochelle.

Eine 1 Stunde und 15 Minuten dauernde Reise durch Raum und Zeit.

Italiano :

In questa ultima visita guidata prima della fine della mostra, la co-curatrice Clémence Fort condividerà con il pubblico i frutti della sua ricerca sull’America.

Espanol : Visita guiada Clôture de l’exposition Americana

En esta visita guiada, descubra las particularidades de una gran casa burguesa del Siglo de las Luces y conozca la historia transatlántica de La Rochelle a través de algunas de las obras clave del museo.

Un viaje de 1 hora y 15 minutos a través del espacio y el tiempo.

