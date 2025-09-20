Visite guidée : « Cœur de ville » Abbaye de Saint-Sever Saint-Sever

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Découvrez au gré des rues et venelles le riche passé historique de la cité et suivez les pas des pèlerins de Saint-Jacques à travers les étapes clés de la construction de la cité médiévale.

Abbaye de Saint-Sever Place du Tour du Sol, 40500 Saint-Sever Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 76 34 64 http://saintsever-capdegascogne-tourisme.com L’abbaye a été fondée vers 988 par Guilhem Sanche, duc de Gascogne et son épouse Urraca, fille du roi de Navarre, sous une règle wisigothique d’origine espagnole. Sa première église avait trois absides. En 1028, Grégoire de Montaner, bénédictin venu de Cluny, en devint l’abbé. Après un incendie vers 1060, il fit reconstruire l’église selon un plan ambitieux : sept absides échelonnées comme à Cluny. Il embellit la légende de Severus le martyr, le saint éponyme, pour attirer les pèlerins. Il fit également recopier et enluminer un manuscrit d’origine espagnole : le Beatus ou Apocalypse de Saint-Sever, conservé à la Bibliothèque Nationale. Il refonda l’abbaye sous la règle bénédictine.

L’église abbatiale fut en grande partie terminée au XIIe siècle sous un de ses successeurs, l’abbé Suavius, avec des chapelles hautes et des chapiteaux sculptés, dont 77 sont encore conservés. L’abbé Suavius fonda officiellement la ville en 1100 et contribua également à la notoriété de saint Severus, toujours pour attirer les pèlerins. L’abbaye fut dévastée au cours des siècles : guerre de Cent ans, de Religions… La congrégation de Saint-Maur restaura le monument aux XVIIe et XVIIIe siècles : le cloître et la salle capitulaire sont ouverts à la visite. Le monastère fut désaffecté pendant la Révolution, puis l’église rendue au culte paroissial en 1795. L’abbaye fut inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1998 au titre des chemins de Compostelle. La salle capitulaire est alors devenue salle du trésor avec entre autres un fac-similé du manuscrit du Beatus de Saint-Sever. L’église est en cours de rénovation intérieure pour lui rendre sa splendeur du XIXe siècle.

©Ville de Saint-Sever