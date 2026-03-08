Visite guidée Cœur de Ville Charleville-Mézières

Visite guidée Cœur de Ville

24, Place Ducale Office de Tourisme Charleville Sedan en Ardenne Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif réduit (12-18 ans, étudiants, situation handicap, demandeurs d’emploi) sur présentation de justificatif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Aujourd’hui, en suivant cette visite guidée Coeur de Ville , vous entrez dans une ville rêvée par un seul homme, Charles de Gonzague. Laissez-vous conduire par votre guide pour découvrir chacune des subtilités qui ont fait le chef lieu ardennais.Revenons le 6 mai 1606. Charles de Gonzague, neveu d’Henry IV, duc de Nevers et comte de Rethel, gouverneur de Champagne, vient tout juste de fêter ses 26 ans. A cette occasion, il décide la création d’une grande capitale pour sa nouvelle principauté souveraine. Charles-ville est née. Le prince entend créer là sa propre cité idéale. Le bastion ardennais de la Contre-Réforme qui saura rivaliser avec la capitale princière protestante toute proche, Sedan.Pour ce grand projet, il fait appel à Clément Métezeau, frère du renommé Louis Métezeau, architecte de la place Royale à Paris, devenue aujourd’hui l’actuelle Place des Vosges.Cette cité nouvelle, il la souhaite selon un plan bien précis. Cette structuration en damier où le chiffre 4 est omniprésent. Le projet prévoit notamment une place centrale, qui deviendrait le joyau de sa vision, la place Ducale. Longue de 127 mètres sur 90 mètres, elle est encadrée par 27 pavillons qui obéissent tous à la règle des 4. Chacun d’eux comporte 4 travées, 4 baies à chaque étage, 4 lucarnes et 4 oculi sur le toit. Elle est le point de départ de 4 rues allant vers les 4 quartiers qui composent la ville.

.

24, Place Ducale Office de Tourisme Charleville Sedan en Ardenne Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 55 69 90 contact@charleville-sedan-tourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Today, on this Coeur de Ville guided tour, you’ll enter a town dreamed up by one man, Charles de Gonzague. Let your guide take you on a tour of the subtleties that have shaped the capital of the Ardennes, back to May 6, 1606. Charles de Gonzague, nephew of Henry IV, Duke of Nevers and Count of Rethel, Governor of Champagne, had just celebrated his 26th birthday. To mark the occasion, he decided to create a major capital for his new sovereign principality. Charles-ville was born. It was the prince’s intention to create his own ideal city. For this grand project, he called on Clément Métezeau, brother of the renowned Louis Métezeau, architect of the Place Royale in Paris, now known as the Place des Vosges. This new city would be structured in a checkerboard pattern, with the number 4 omnipresent. The project included a central square, which would become the jewel in the crown of his vision, the Place Ducale. Measuring 127 by 90 meters, it is framed by 27 pavilions, all of which obey the rule of 4. Each has 4 bays, 4 bays on each floor, 4 dormers and 4 oculi on the roof. It is the starting point for 4 streets leading to the 4 districts that make up the town.

L’événement Visite guidée Cœur de Ville Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-03-06 par Ardennes Tourisme