Visite guidée Cœur de ville et cathédrale Saint-Pierre Angoulême

Visite guidée Cœur de ville et cathédrale Saint-Pierre Angoulême vendredi 25 juillet 2025.

Visite guidée Cœur de ville et cathédrale Saint-Pierre

Angoulême Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-25 10:30:00

fin : 2025-07-25 12:00:00

Date(s) :

2025-07-25 2025-08-01 2025-08-08 2025-08-29 2025-09-05 2025-09-12 2025-09-19

Partez à la découverte d’Angoulême, au cœur de la ville, en compagnie d’un guide. Vous emprunterez de petites ruelles étroites et sinueuses de l’hôtel de ville à la cathédrale Saint-Pierre.



Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme.

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 16 84 info@angouleme-tourisme.com

English :

Take a guided tour of Angoulême, in the heart of the city. Follow the narrow, winding streets from the town hall to Saint-Pierre cathedral.



Reservations required at the tourist office.

German :

Erkunden Sie Angoulême, das Herz der Stadt, in Begleitung eines Fremdenführers. Sie werden durch kleine, enge und verwinkelte Gassen vom Rathaus zur Kathedrale Saint-Pierre geführt.



Reservierung beim Fremdenverkehrsamt erforderlich.

Italiano :

Partecipate a una visita guidata di Angoulême, nel cuore della città. Seguite le strade strette e tortuose dal municipio alla cattedrale di Saint-Pierre.



Prenotazione obbligatoria presso l’ufficio del turismo.

Espanol :

Realice una visita guiada por Angulema, en pleno centro de la ciudad. Siga las estrechas y sinuosas calles desde el ayuntamiento hasta la catedral de Saint-Pierre.



Imprescindible reservar en la oficina de turismo.

