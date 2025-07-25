Visite guidée Cœur de ville et cathédrale Saint-Pierre Angoulême
Visite guidée Cœur de ville et cathédrale Saint-Pierre
Angoulême Charente
Début : 2025-07-25 10:30:00
fin : 2025-07-25 12:00:00
Partez à la découverte d’Angoulême, au cœur de la ville, en compagnie d’un guide. Vous emprunterez de petites ruelles étroites et sinueuses de l’hôtel de ville à la cathédrale Saint-Pierre.
Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme.
English :
Take a guided tour of Angoulême, in the heart of the city. Follow the narrow, winding streets from the town hall to Saint-Pierre cathedral.
Reservations required at the tourist office.
German :
Erkunden Sie Angoulême, das Herz der Stadt, in Begleitung eines Fremdenführers. Sie werden durch kleine, enge und verwinkelte Gassen vom Rathaus zur Kathedrale Saint-Pierre geführt.
Reservierung beim Fremdenverkehrsamt erforderlich.
Italiano :
Partecipate a una visita guidata di Angoulême, nel cuore della città. Seguite le strade strette e tortuose dal municipio alla cattedrale di Saint-Pierre.
Prenotazione obbligatoria presso l’ufficio del turismo.
Espanol :
Realice una visita guiada por Angulema, en pleno centro de la ciudad. Siga las estrechas y sinuosas calles desde el ayuntamiento hasta la catedral de Saint-Pierre.
Imprescindible reservar en la oficina de turismo.
