Visite guidée Coeur historique de Pontivy Boutique Côté Tourisme Pontivy
Visite guidée Coeur historique de Pontivy Boutique Côté Tourisme Pontivy lundi 1 septembre 2025.
Visite guidée Coeur historique de Pontivy
Boutique Côté Tourisme 21 quai Presbourg Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-01 15:00:00
fin : 2025-09-28 16:00:00
Date(s) :
2025-09-01 2025-10-20
Vous avez seulement 1h devant vous et souhaitez découvrir Pontivy ? Visitez la ville aux deux visages, unique en France, à la fois capitale médiévale des seigneurs de Rohan, mais aussi la seule renommée Napoléonville . Un véritable saut dans le temps pour découvrir plus de 1000 ans d’histoire pontivyenne ! .
Boutique Côté Tourisme 21 quai Presbourg Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 04 10
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Visite guidée Coeur historique de Pontivy Pontivy a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté