Office de Tourisme 2 Rue des Lycéens Martyrs Plérin Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-20 14:00:00
fin : 2026-02-20 15:30:00
2026-02-20 2026-02-24
La visite commentée vous plonge dans l’histoire ancienne de la cité briochine. Suivez l’évolution de cette fondation monastique en évêché médiéval dans le quartier de la cathédrale Saint-Etienne. Entre monuments sacrés et maisons à pans de bois, votre regard s’attardera sur l’imposante cathédrale forteresse, ses joyaux décoratifs, et les robustes bâtisses aux décors renaissants. Vous y décrypterez leurs façades sculptées, enseignes et ornements, témoignages précieux des savoir-faire bretons.
Sur réservation. Minimum 5 participants .
Office de Tourisme 2 Rue des Lycéens Martyrs Plérin 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 33 32 50
