Visite Guidée Coeur Historique de Saint-Brieuc

La visite commentée vous plonge dans l’histoire ancienne de la cité briochine. Suivez l’évolution de cette fondation monastique en évêché médiéval dans le quartier de la cathédrale Saint-Etienne. Entre monuments sacrés et maisons à pans de bois, votre regard s’attardera sur l’imposante cathédrale forteresse, ses joyaux décoratifs, et les robustes bâtisses aux décors renaissants. Vous y décrypterez leurs façades sculptées, enseignes et ornements, témoignages précieux des savoir-faire bretons.

