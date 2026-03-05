Visite guidée Collégiale Saint-Barnard Collégiale Saint-Barnard Romans-sur-Isère
Collégiale Saint-Barnard 3 Place Maurice Faure Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-08-16 12:00:00
2026-07-26 2026-08-16
Les Amis de la Collégiale Saint-Barnard et du Calvaire des Récollets vous propose des visites guidées de la Collégiale Saint-Barnard tout au long de l’été, venez nombreux pour en profiter !
Collégiale Saint-Barnard 3 Place Maurice Faure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 63 21 54 contact@amisdesaintbarnard.fr
Les Amis de la Collégiale Saint-Barnard et du Calvaire des Récollets offers guided tours of the Collégiale Saint-Barnard throughout the summer. Come one, come all!
