VISITE GUIDÉE COLLIOURE EN FAMILLE Collioure
VISITE GUIDÉE COLLIOURE EN FAMILLE Collioure lundi 13 avril 2026.
VISITE GUIDÉE COLLIOURE EN FAMILLE
6 Rue de la République Collioure Pyrénées-Orientales
Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-04-13 10:30:00
fin : 2026-04-20 11:30:00
Date(s) :
2026-04-13 2026-04-20 2026-04-27
Accompagnés d’un guide, nous partons à la découverte de Collioure lors d’une balade amusante et interactive, spécialement conçue pour éveiller la curiosité des enfants, mais également des parents. Ils explorent les ruelles du village, apprennent son histoire et ses anecdotes. Une manière originale et vivante de découvrir Collioure en famille !
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6 Rue de la République Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
Accompanied by a guide, we set off to discover Collioure on a fun, interactive stroll, specially designed to arouse the curiosity of children and parents alike. They explore the village streets, learning about its history and anecdotes. An original and lively way for the whole family to discover Collioure!
L’événement VISITE GUIDÉE COLLIOURE EN FAMILLE Collioure a été mis à jour le 2026-03-13 par OT DE COLLIOURE