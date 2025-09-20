Visite guidée « Collioure en famille » Vitrine sur le Fauvisme Collioure

Réservation obligatoire. Places limitées. Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:45:00 – 2025-09-20T11:45:00

Fin : 2025-09-20T10:45:00 – 2025-09-20T11:45:00

Visite interactive et ludique de Collioure pour les enfants

Suivez le guide et partez à la découverte de Collioure, petite perle de la Méditerranée, avec une visite spécialement conçue pour les enfants.

Une expérience à la fois pédagogique, interactive et ludique, idéale pour éveiller la curiosité et l’imagination des enfants, tout en profitant d’une balade familiale.

Journées européennes du patrimoine 2025