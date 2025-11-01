Visite guidée Colmar, incontournable Colmar
Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin
Début : Lundi 2025-11-01 10:30:00
fin : 2025-11-10 12:00:00
2025-11-01 2025-11-02 2025-11-08 2025-11-09 2025-11-10 2025-11-11
Faites la connaissance du vieux Colmar !
Découvrez le charme de la vieille ville et son riche centre historique, ses monuments prestigieux tels que la Maison des Têtes, la Maison Pfister, le Koïfhus.
Fin de la visite au marché couvert à proximité du quartier des tanneurs.
Visite assurée en français places limitées.
Achat des tickets sur le site Internet https://reservation.tourisme-colmar.com/visites-guidees-colmar.html .
Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.com
