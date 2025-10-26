Visite guidée Colmar, incontournable en allemand Colmar

Visite guidée Colmar, incontournable en allemand
Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin
Début : Dimanche 2025-10-26 10:30:00
fin : 2025-10-26 12:00:00
2025-10-26
Faites la connaissance du vieux Colmar !
Visite en allemand
Découvrez le charme de la vieille ville, ses monuments prestigieux et ses quartiers pittoresques, tels la Petite Venise ou le quartier des Tanneurs !
Visite assurée en allemand places limitées.
Achat des tickets sur le site Internet https://reservation.tourisme-colmar.com/visites-guidees-colmar.html .
Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.com
English :
Get to know the old Colmar!
Visit in German
German :
Lernen Sie die Altstadt von Colmar kennen!
Besichtigung auf Deutsch
Italiano :
Conoscete la vecchia Colmar!
Visita in tedesco
Espanol :
Conozca el viejo Colmar
Visita en alemán
