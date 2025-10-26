Visite guidée Colmar, incontournable en allemand

Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-26 10:30:00

fin : 2025-10-26 12:00:00

Date(s) :

2025-10-26

Faites la connaissance du vieux Colmar !

Visite en allemand

Découvrez le charme de la vieille ville, ses monuments prestigieux et ses quartiers pittoresques, tels la Petite Venise ou le quartier des Tanneurs !

Visite assurée en allemand places limitées.

Achat des tickets sur le site Internet https://reservation.tourisme-colmar.com/visites-guidees-colmar.html .

Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.com

English :

Get to know the old Colmar!

Visit in German

German :

Lernen Sie die Altstadt von Colmar kennen!

Besichtigung auf Deutsch

Italiano :

Conoscete la vecchia Colmar!

Visita in tedesco

Espanol :

Conozca el viejo Colmar

Visita en alemán

L’événement Visite guidée Colmar, incontournable en allemand Colmar a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de tourisme de Colmar