VISITE GUIDEE COMMENT VIT LA VILLE ? Musée archéologique de Jublains Jublains

VISITE GUIDEE COMMENT VIT LA VILLE ?

Musée archéologique de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 14:30:00

fin : 2026-04-19 16:00:00

Date(s) :

2026-04-19

RDV au musée de Jublains pour une visite guidée !

Comment étaient construites et organisées les villes à l’époque romaine ? Quels bâtiments trouve-t-on et quel est leur

utilité ? Quelle relation ont les habitants avec leur ville ? Une visite centrée sur les villes romaines permettant de mieux

comprendre et de s’imaginer le quotidien des habitants de la ville antique de Jublains qu’ils appelaient Noviodunum.

Dimanche 19 avril 2026

14h30 16h

Tarif plein 6 €, réduit 4 €, gratuit 18 ans

Lieu musée de Jublains

Tous publics

Réservation conseillée 02 43 58 13 20, musee.jublains@lamayenne.fr .

Musée archéologique de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20 musee.jublains@lamayenne.fr

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English :

Meet us at the Jublains museum for a guided tour!

L’événement VISITE GUIDEE COMMENT VIT LA VILLE ? Jublains a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Mayenne Co