Visite guidée « Confluence histoires de dieux » Dax

Visite guidée « Confluence histoires de dieux » Dax lundi 27 octobre 2025.

Visite guidée « Confluence histoires de dieux »

RDV Place de la Cathédrale Dax Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-27

fin : 2025-10-27

Date(s) :

2025-10-27

Le concept la rencontre entre patrimoine et savoir-faire… Le contenu une visite surprise, qui change tous les mois… Petit indice pour juin histoire(s) de dieux, avec description de mosaïques, pour parler divinités et dégustation d’hydromel, pour découvrir leur boisson.

Dans le cadre de sa démarche écoresponsable et dans le but de garantir à notre clientèle un confort de visite et des conditions d’hygiène optimales , merci de vous doter d’oreillettes avec prise Jack (ou d’un casque avec prise Jack).

Pour les visiteurs qui ne possèdent pas cet indispensable outil, l’Office de Tourisme en propose à la vente à 1€. .

RDV Place de la Cathédrale Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86

English : Visite guidée « Confluence histoires de dieux »

German : Visite guidée « Confluence histoires de dieux »

Italiano :

Espanol : Visite guidée « Confluence histoires de dieux »

L’événement Visite guidée « Confluence histoires de dieux » Dax a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Grand Dax