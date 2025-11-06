Visite guidée Confluence Terres Animées RDV Office de Tourisme Dax
RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax Landes
Le concept la rencontre entre patrimoine et savoir-faire… Le contenu une visite surprise, qui change tous les mois… Petit indice pour novembre : venez écouter un pot-pourri d’anecdotes sur la Fontaine Chaude et ensuite assister, à l’atelier des Terres Animées, à une démonstration de poterie. .
RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86
English : Visite guidée Confluence Terres Animées
The concept: a meeting of heritage and know-how? The content: a surprise tour that changes every month?
German :
Das Konzept: Die Begegnung zwischen Kulturerbe und Know-how? Der Inhalt: Eine Überraschungsführung, die jeden Monat wechselt?
Italiano :
Il concetto: un incontro tra patrimonio e know-how? Il contenuto: una visita a sorpresa che cambia ogni mese?
Espanol : Visite guidée Confluence Terres Animées
El concepto: ¿un encuentro entre patrimonio y saber hacer? El contenido: ¿una visita sorpresa que cambia cada mes?
