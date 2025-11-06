Visite guidée Confluence Terres Animées RDV Office de Tourisme Dax

Visite guidée Confluence Terres Animées RDV Office de Tourisme Dax jeudi 6 novembre 2025.

Visite guidée Confluence Terres Animées

RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-06

Le concept la rencontre entre patrimoine et savoir-faire… Le contenu une visite surprise, qui change tous les mois…

Le concept la rencontre entre patrimoine et savoir-faire… Le contenu une visite surprise, qui change tous les mois… Petit indice pour novembre : venez écouter un pot-pourri d’anecdotes sur la Fontaine Chaude et ensuite assister, à l’atelier des Terres Animées, à une démonstration de poterie. .

RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86

English : Visite guidée Confluence Terres Animées

The concept: a meeting of heritage and know-how? The content: a surprise tour that changes every month?

German :

Das Konzept: Die Begegnung zwischen Kulturerbe und Know-how? Der Inhalt: Eine Überraschungsführung, die jeden Monat wechselt?

Italiano :

Il concetto: un incontro tra patrimonio e know-how? Il contenuto: una visita a sorpresa che cambia ogni mese?

Espanol : Visite guidée Confluence Terres Animées

El concepto: ¿un encuentro entre patrimonio y saber hacer? El contenido: ¿una visita sorpresa que cambia cada mes?

L’événement Visite guidée Confluence Terres Animées Dax a été mis à jour le 2025-10-22 par OT Grand Dax