Visite guidée confluences Wattwiller dimanche 7 septembre 2025.

27 rue de la Première Armée Wattwiller Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-07 14:00:00

fin : 2025-09-07 15:00:00

2025-09-07

Une visite pour découvrir l’exposition Confluences qui réunit les collections de la Fondation François Schneider, du FRAC Alsace, du FRAC Champagne-Ardenne et du 49 Nord 6 Est –– FRAC Lorraine. Inspirée par le concept de « confluences », elle explore les interactions entre différentes œuvres, à l’image de rivières qui se rencontrent. .

27 rue de la Première Armée Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 10 10 info@fondationfrancoisschneider.org

English :

A visit to discover the Confluences exhibition, which brings together the collections of the Fondation François Schneider, FRAC Alsace, FRAC Champagne-Ardenne and 49 Nord 6 Est ?? FRAC Lorraine.

German :

Ein Besuch, um die Ausstellung Confluences zu entdecken, die die Sammlungen der Fondation François Schneider, des FRAC Alsace, des FRAC Champagne-Ardenne und des 49 Nord 6 Est? FRAC Lorraine.

Italiano :

Una visita per scoprire la mostra Confluences, che riunisce le collezioni della Fondation François Schneider, del FRAC Alsace, del FRAC Champagne-Ardenne e del 49 Nord 6 Est? FRAC Lorraine.

Espanol :

Una visita para descubrir la exposición Confluencias, que reúne las colecciones de la Fundación François Schneider, el FRAC Alsacia, el FRAC Champaña-Ardenas y el 49 Nord 6 Est? FRAC Lorena.

