Visite guidée : Connexions lumineuses Théâtre Molière – Sète, scène nationale archipel de Thau Sète

Visite guidée : Connexions lumineuses Théâtre Molière – Sète, scène nationale archipel de Thau Sète samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée : Connexions lumineuses Samedi 20 septembre, 11h00 Théâtre Molière – Sète, scène nationale archipel de Thau Hérault

Gratuit. Réservation obligatoire par mail. Places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Tout savoir sur le lustre du Théâtre Molière – Sète

Lors de cette visite, vous découvrirez l’histoire et les secrets du majestueux lustre qui illumine la grande salle du Théâtre Molière.

Un focus passionnant sur cet élément emblématique, témoin du raffinement et du savoir-faire qui caractérisent ce lieu prestigieux.

Théâtre Molière – Sète, scène nationale archipel de Thau 23 avenue Victor Hugo, 34200 Sète Sète 34200 Hérault Occitanie 04 67 74 02 02 https://tmsete.com/ https://www.facebook.com/theatremolieresete;https://www.instagram.com/theatremolieresete/ [{« type »: « email », « value »: « reservation@tmsete.com »}] Scène nationale de Sète et du Bassin de Thau.

Tout savoir sur le lustre du Théâtre Molière – Sète

©Marc Ginot