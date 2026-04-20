Dieppe

[Visite guidée] Contes et légendes du Pollet

RDV 9 grande rue du Pollet (place des Grèves, devant la résidence Marcel Paul) Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 15:00:00

fin : 2026-04-20 16:30:00

Date(s) :

2026-04-20

Le Fonds patrimonial conserve un ouvrage du XIXe siècle empreint de mystère Le Manuscrit du Pollet.

À travers ses centaines de pages, l’auteur relate les légendes et récits transmis par des générations de Polletais. Fantômes ??, esprits tourmentés, fées et cérémonies nocturnes s’entrelacent, révélant les rituels des marins remerciant les figures divines qui les protégeaient des tempêtes.

Une déambulation permettra aux visiteurs de plonger dans ces récits fascinants.

6,50 € 4,50 € Gratuit -25 ans

Rendez-vous 9 Grande rue du Pollet .

RDV 9 grande rue du Pollet (place des Grèves, devant la résidence Marcel Paul) Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79

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English : [Visite guidée] Contes et légendes du Pollet

L’événement [Visite guidée] Contes et légendes du Pollet Dieppe a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie