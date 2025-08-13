Visite guidée Contes et légendes Boutique Côté Tourisme Pontivy

Visite guidée Contes et légendes Boutique Côté Tourisme Pontivy mercredi 13 août 2025.

Visite guidée Contes et légendes

Boutique Côté Tourisme 21 Quai Presbourg Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-13 21:30:00

fin : 2025-08-20 22:30:00

Date(s) :

2025-08-13 2025-08-20

Nouveauté 2025

Pendant des siècles, contes et légendes ont animé les veillées au coin du feu. Laissez-vous emporter par ces histoires où se côtoient héros, créatures mystiques et gens du pays. Une expérience à la lumière des lanternes où chaque coin de rue recèle une aventure. .

Boutique Côté Tourisme 21 Quai Presbourg Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 04 10

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite guidée Contes et légendes Pontivy a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté