Visite guidée « Coriolan supplié par sa famille » de Nicolas Poussin

Musée Nicolas Poussin 2 rue Sainte Clotilde Les Andelys Eure

Début : 2025-08-06 16:00:00

2025-08-06

Découvrez une œuvre magistrale de Poussin à travers une lecture historique et artistique. Cet épisode tiré de la Rome antique, sublimé par le peintre, vous est raconté dans tous ses détails et significations. Une visite pour les passionnés d’art et d’histoire.

Gratuit

Musée Nicolas Poussin 2 rue Sainte Clotilde Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 31 78 musee.nicolaspoussin@ville-andelys.fr

English : Visite guidée « Coriolan supplié par sa famille » de Nicolas Poussin

Discover one of Poussin’s masterpieces through a historical and artistic reading. This episode from ancient Rome, sublimated by the painter, is told in all its detail and meaning. A visit for art and history enthusiasts.

Free

German :

Entdecken Sie ein meisterhaftes Werk von Poussin durch eine historische und künstlerische Lektüre. Diese Episode aus dem antiken Rom, die der Maler sublimiert hat, wird Ihnen in all ihren Details und Bedeutungen erzählt. Ein Besuch für Kunst- und Geschichtsinteressierte.

Kostenlos

Italiano :

Scoprite uno dei capolavori di Poussin attraverso una lettura storica e artistica. Questo episodio dell’antica Roma, sublimato dal pittore, viene raccontato in tutti i suoi dettagli e significati. Una visita per gli amanti dell’arte e della storia.

Gratuito

Espanol :

Descubra una de las obras maestras de Poussin a través de una lectura histórica y artística. Este episodio de la antigua Roma, sublimado por el pintor, se cuenta con todo detalle y significado. Una visita para los amantes del arte y de la historia.

Gratis

