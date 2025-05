Visite guidée « Corrida » – RDV Entrée principale des arènes Dax, 11 juin 2025 17:00, Dax.

Visite guidée « Corrida » RDV Entrée principale des arènes Parc Théodore Denis Dax Landes

Début : 2025-06-11 17:00:00

Présentation aux arènes de la corrida espagnole et discussion à la Peña Alegria (club taurin), autour d’un apéritif tapas… Convivialité assurée ! Démonstration avec un careton (charriot) en guise de taureau…

Dans le cadre de sa démarche écoresponsable et dans le but de garantir à notre clientèle un confort de visite et des conditions d’hygiène optimales , l’Office de Tourisme vous invite à vous doter d’oreillettes avec prise jack (ou d’un casque avec prise jack). Pour les visiteurs qui ne possèdent pas cet indispensable outil, l’Office de Tourisme en propose à la vente dans sa boutique au prix de 1€. .

RDV Entrée principale des arènes Parc Théodore Denis

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

