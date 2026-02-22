Visite guidée Corrida RDV Entrée principale des arènes Dax
Visite guidée Corrida
RDV Entrée principale des arènes Parc Théodore Denis Dax Landes
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-03-12
fin : 2026-03-12
2026-03-12
Présentation aux arènes de la corrida espagnole et discussion à la Peña Alegria (club taurin), autour d’un apéritif tapas… Convivialité assurée ! Démonstration avec un careton (charriot) en guise de taureau…
Dans le cadre de sa démarche écoresponsable et dans le but de garantir à notre clientèle un confort de visite et des conditions d’hygiène optimales , l’Office de Tourisme vous invite à vous doter d’oreillettes avec prise jack (ou d’un casque avec prise jack). Pour les visiteurs qui ne possèdent pas cet indispensable outil, l’Office de Tourisme en propose à la vente dans sa boutique au prix de 1€. .
