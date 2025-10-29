[Visite guidée] Corsaires et pirates Dieppe

RDV devant l’Office de Tourisme de Dieppe-Normandie Dieppe Seine-Maritime

Début : 2025-10-29 15:00:00

Arborant fièrement leur pavillon aux couleurs de la couronne, les corsaires attaquent en toute légalité les vaisseaux ennemis grâce à leur lettre de marque. Pour les pirates insoumis, peu importe la nationalité de la prise ‍☠️

Après avoir rejoint l’équipage, vous vous lancerez ensemble sur les traces du fabuleux trésor des écumeurs de mer, découvrant ainsi de façon ludique le port de Dieppe et son histoire. .

