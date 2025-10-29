[Visite guidée] Corsaires et pirates Dieppe
RDV devant l'Office de Tourisme de Dieppe-Normandie Dieppe Seine-Maritime
15:00:00
fin : 2025-10-29
2025-10-29
Arborant fièrement leur pavillon aux couleurs de la couronne, les corsaires attaquent en toute légalité les vaisseaux ennemis grâce à leur lettre de marque. Pour les pirates insoumis, peu importe la nationalité de la prise ☠️
Après avoir rejoint l’équipage, vous vous lancerez ensemble sur les traces du fabuleux trésor des écumeurs de mer, découvrant ainsi de façon ludique le port de Dieppe et son histoire. .
English : [Visite guidée] Corsaires et pirates
