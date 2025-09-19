Visite Guidée Cosquer Méditerranée Marseille

Visite Guidée Cosquer Méditerranée Marseille vendredi 19 septembre 2025.

Visite Guidée 19 – 21 septembre Cosquer Méditerranée Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:30:00 – 2025-09-19T11:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Le service de Médiation de Cosquer Méditerannée vous propose de découvrir l’architecture du bâtiment qui accueille aujourd’hui le fac-similé de la grotte Cosquer.

Le départ de la visite guidée se fera après votre visite de la grotte.

Cosquer Méditerranée Promenade Robert Laffont, 13002 Marseille, France Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0491312312 https://www.grotte-cosquer.com L’aventure Cosquer Méditerranée se déploie sur trois niveaux avec sous la mer, la restitution de la grotte préhistorique. Depuis une base sous-marine imaginaire, par groupe de 6 personnes, visitez la restitution de la grotte Cosquer dans une atmosphère proche de l’originale. Vous parcourez la grotte restituée confortablement installés à bord des modules d’exploration et équipés d’un audioguide (disponible en 6 langues). Le récit sur les secrets de la grotte Cosquer vous sont racontés par le comédien marseillais Philippe Caubère. Une visite riche de 480 gravures et peintures pariétales réalisées entre 33 000 et 19 000 ans avant le présent. A cela s’ajoute des spéléothèmes et autres merveilles géologiques reproduits et mis en scènes avec un souci de réalisme s’appuyant sur des données scientifiques.

Journées européennes du patrimoine 2025

Kléber Rossillon & Région Provence-Alpes-Côte d’Azur/3D MC