Visite guidée costumée au château Château d’Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron

Adultes 5€ / Enfants ( 6 à 17 ans) 2€/ Parc Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les Journées Européennes du Patrimoine au Château d’Azay-le-Ferron

Château à la riche histoire, allant du XVe au XXe siècle, le Château d’Azay-le-ferron est un château méconnu, niché au coeur du Parc de la Brenne.

Cette année encore, c’est avec joie que nous accueillons nos visiteurs pour partager la riche histoire de ce patrimoine. Histoires de familles, anecdotes et beau mobilier sont au rendez-vous. Les journées du patrimoine sont l’occasion de venir découvrir ce joyau de la Brenne, en compagnie de nos guides qui pour l’occasion seront costumés. Une belle plongée dans l’Histoire vous attend.

Le Château se visite uniquement en visites guidées.

Accompagnez votre visite d’un petit tour dans notre parc de 42 hectares. Riche en faune et flore, ainsi qu’en Histoire également, vous prendrez plaisir à parcourir les sentiers de promenades au sein des allées arborées du domaine. Cette fois, c’est en solitaire que vous pourrez visite cette étendue dont 9 hectares sont classés en « Parc et jardins remarquables ».

L’équipe du château ainsi que des jardins vous attendent avec impatience pour venir fêter la culture!

Les tarifs:

Adultes: 5€

Enfants ( 6 à 17 ans) : 2€

Parc Gratuit.

Place fortifiée au Moyen Âge, gravement endommagée pendant la guerre de Cent ans, le château fut remis en état une première fois en 1422. A la fin du XVIe siècle, il est à nouveau restauré et transformé. En 1629, construction d'un bâtiment entre le donjon carré et la tour ronde. Au début du XVIIe siècle, sont élevés sur la gauche de la façade du château, un pavillon et une aile basse. En 1714, construction d'un pavillon à côté du donjon carré, à l'opposé de la tour ronde. Lors de la restauration de 1936, une galerie basse fut construite pour relier le château à l'aile basse du XVIIe siècle. La demeure est entourée d'un parc.

