Visite guidée costumée Château, parc et jardins d’Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron

Visite guidée costumée 20 et 21 septembre Château, parc et jardins d’Azay-le-Ferron Indre

Tarifs adultes : 5 €, enfants (6 à 17 ans) 2 €, parc et jardins gratuits

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visites guidées insolites du château, venez découvrir ce magnifique château entièrement meublés avec nos guides costumés.

Château, parc et jardins d'Azay-le-Ferron 31-33 rue Hersent-Luzarche, 36290 Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron 36290 Vilaine Indre Centre-Val de Loire 02 54 39 20 06 http://www.chateau-azay-le-ferron.com Des pièces entièrement meublées évoquent la vie dans une confortable demeure de chasse : mobilier empire, restauration, Louis XV et Louis XVI. Importants tableaux et objets d'art jalonnent le parcours de visite.

