Visite guidée costumée Domaine de la Grange-la-Prévôté Savigny-le-Temple

Visite guidée costumée Dimanche 21 septembre, 10h00, 14h00, 16h00 Domaine de la Grange-la-Prévôté Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Venez revivre l’histoire du château et de ses propriétaires, dont les plus illustres furent Bernadotte et Désirée Clary, futurs souverains de Norvège et de Suède.

Les guides vous accueilleront en costume d’époque.

Domaine de la Grange-la-Prévôté Avenue des Régalles 77176 Savigny-le-Temple Savigny-le-Temple 77176 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 63 44 34 http://www.savigny-le-temple.fr https://www.facebook.com/associationamischateaudelagrange;https://www.association-amis-chateau-la-grange.fr/ [{« link »: « http://www.association-amis-chateau-la-grange.fr »}] Créé au Moyen Âge, le domaine de la Grange-la-Prévôté est administré par un prévôt, d’où vient le qualificatif. Le parc est dessiné au XVIIIe siècle suivant le modèle des jardins à la française. L’histoire du site bascule après la Révolution lorsque le Général Bernadotte et son épouse Désirée Clary achètent le domaine. Cette dernière donne une nouvelle impulsion au parc en créant des allées de marronniers et un parc à l’anglaise et confie le domaine à son frère, Nicolas Clary, en 1812. Le développement du domaine se poursuit au XIXe siècle par la famille Clary jusqu’en 1926. Durant cette période, le domaine ne cesse de s’étendre pour atteindre 1 100 hectares, grâce à de nombreuses innovations dans le domaine agricole. Le domaine est ensuite la propriété d’industriels, puis de l’Institut Gustave Roussy, spécialisé dans le traitement du cancer. Les activités de cette annexe cessent en 1997. La ville de Savigny-le-Temple décide alors de reprendre la gestion de ce site, abritant un château de style Second Empire, un parc et un vaste potager. Le jardin-potager du CERES (Centre d’Etudes et de Recherches sur l’Environnement de Savigny-le-Temple) est spécialisé dans la conservation des variétés d’origine francilienne (légumes, arbres fruitiers, plantes ornementales, aromatiques et médicinales, osiers) sur un hectare. Le potager est conduit selon les principes du maraîchage biologique. Le programme préfigure l’activité du futur Centre Régional des Ressources Génétiques d’Ile-de-France, avec le soutien du Conseil régional d’Ile-de-France et le Conseil départemental de Seine-et-Marne. Plus d’une centaine de variétés franciliennes seront présentées, valorisant ainsi la biodiversité domestique régionale. Le jardin est conduit en mode maraîchage biologique. RER D Savigny-le-Temple-Nandy / A5a sortie Carré Sénart, suivre Savigny (RD50) Stationnement : Allée Nicolas Guiard

@A.A.C.G.