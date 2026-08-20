Visite guidée costumée du château et des jardins à la française de Vaire-le-Grand, Château de Vaire-le-Grand, Vaire

Informations pratiques

Visite guidée costumée du château et des jardins à la française de Vaire-le-Grand Dimanche 20 septembre, 14h00 Château de Vaire-le-Grand Doubs

Tarif : 9 € | Pour les enfants à partir de 8 ans : 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite animée en costumes XVIIIe du château et des jardins à la française de Vaire-le-Grand construit sur un promontoire en 1713, offrant une vue exceptionnelle sur la vallée du Doubs.

Château de Vaire-le-Grand 10 rue de Charmont 25220 Vaire-Arcier Vaire 25220 Vaire-Arcier Doubs Bourgogne-Franche-Comté 06 08 00 33 36 https://vairelegrand.fr/ Le château et les jardins de Vaire-le-grand sont situés sur un promontoire au cœur de la vallée du Doubs et offrent une vue exceptionnelle sur celle-ci. Le jardin à la française a été aménagé pour le premier président au parlement Boisot en 1713 et présente terrasses, allées couvertes, bassin, théâtre de verdure et sera animé à cette occasion par des personnes en costumes évoquant l’art de vivre au XVIIIe siècle. situé à 13km au nord de Besançon.

Visite animée en costumes XVIIIème du château et des jardins à la française de Vaire-le-Grand construit sur un promontoire en 1713, offrant une vue exceptionnelle sur la vallée du Doubs.

© Château de Vaire-le-Grand