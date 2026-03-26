Visite guidée costumée immersive Napoléon III et sa famille en visite à Arcachon Arcachon

Visite guidée costumée immersive Napoléon III et sa famille en visite à Arcachon Parc Mauresque Arcachon 2026-04-11

Visite guidée costumée immersive Napoléon III et sa famille en visite à Arcachon Arcachon samedi 11 avril 2026.

Visite guidée costumée immersive Napoléon III et sa famille en visite à Arcachon

Parc Mauresque Arcachon Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

Une balade à travers le temps afin de vivre comme à la belle époque de façon participative …
Rendez-vous au Parc Mauresque   .

Parc Mauresque Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 15 58 54 

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English : Visite guidée costumée immersive Napoléon III et sa famille en visite à Arcachon

L’événement Visite guidée costumée immersive Napoléon III et sa famille en visite à Arcachon Arcachon a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Arcachon

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