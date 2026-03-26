Visite guidée costumée immersive Napoléon III et sa famille en visite à Arcachon

Parc Mauresque Arcachon Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Une balade à travers le temps afin de vivre comme à la belle époque de façon participative …

Rendez-vous au Parc Mauresque .

Parc Mauresque Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 15 58 54

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English : Visite guidée costumée immersive Napoléon III et sa famille en visite à Arcachon

L’événement Visite guidée costumée immersive Napoléon III et sa famille en visite à Arcachon Arcachon a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Arcachon