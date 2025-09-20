visite guidée costumée « Le musée des papillons et son histoire » Musée des papillons Saint-Quentin

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Le Musée des Papillons, né du legs Passet, est un témoignage des modes naturalistes du XIXe siècle en vogue dans les milieux aisés. Ses collections d’insectes ont traversé deux guerres mondiales, ont été évacuées de Maubeuge à Paris, et ont été abritées dans des lieux successifs. Qu’en reste-t-il ? Quelle patrimonialité et quels messages portent-elles aujourd’hui ? Découvrez son histoire avec la conservatrice du musée.

Musée des papillons 14 Rue de la Sellerie, 02100 Saint-Quentin, France Saint-Quentin 02100 Quartier Remicourt Aisne Hauts-de-France 33323069393 https://www.saint-quentin.fr/108-musee-papillons.htm Ces collections centenaires de la fin du XIXe siècle offrent une perspective sur la diversité des insectes et notamment leurs représentants spectaculaires des zones tropicales. Lépidoptères et Coléoptères dominent (collections mondiales), les autres ordres sont minoritaires.

Journées européennes du patrimoine 2025

ville de St-Quentin