Visite guidée costumée par la causerie des patrimoines Office de Tourisme du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande
jeudi 13 août 2026 · Office de Tourisme du Pays Foyen · Sainte-Foy-la-Grande
Informations pratiques
Sainte-Foy-la-Grande
Visite guidée costumée par la causerie des patrimoines
Office de Tourisme du Pays Foyen 102 rue de la République Sainte-Foy-la-Grande Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 17:30:00
fin : 2026-08-13 19:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Visite guidée costumée pour découvrir la bastide de Sainte-Foy-La-Grande par la causerie des patrimoines.
Départ à 17h30 de l’Office de Tourisme.
Sur réservation (maximum 35 Personnes) à l’Office de Tourisme. .
Office de Tourisme du Pays Foyen 102 rue de la République Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 03 00 tourisme@paysfoyen.fr
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English : Visite guidée costumée par la causerie des patrimoines
L’événement Visite guidée costumée par la causerie des patrimoines Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-07-28 par OT du Pays Foyen
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