Visite guidée costumée par la causerie des patrimoines Office de Tourisme du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande

jeudi 13 août 2026 · Office de Tourisme du Pays Foyen · Sainte-Foy-la-Grande

Informations pratiques

Sainte-Foy-la-Grande

Visite guidée costumée par la causerie des patrimoines

Office de Tourisme du Pays Foyen 102 rue de la République Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 17:30:00

fin : 2026-08-13 19:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Visite guidée costumée pour découvrir la bastide de Sainte-Foy-La-Grande par la causerie des patrimoines.

Départ à 17h30 de l’Office de Tourisme.

Sur réservation (maximum 35 Personnes) à l’Office de Tourisme. .

Office de Tourisme du Pays Foyen 102 rue de la République Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 03 00 tourisme@paysfoyen.fr

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English : Visite guidée costumée par la causerie des patrimoines

L’événement Visite guidée costumée par la causerie des patrimoines Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-07-28 par OT du Pays Foyen