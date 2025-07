Visite guidée costumée retour au Moyen Age Sélestat

Visite guidée costumée retour au Moyen Age Sélestat mercredi 6 août 2025.

Visite guidée costumée retour au Moyen Age

1 place du Dr Maurice Kubler Sélestat Bas-Rhin

Mercredi 2025-08-06 10:30:00

2025-08-06 11:45:00

2025-08-06

Suivez Barbara à travers les rues de Sélestat pour découvrir son quotidien au Moyen Âge

Barbara, femme d’artisan, vous emmène à travers les rues de Sélestat. Elle raconte sa ville, ses habitants et son quotidien. Petits et grands curieux, remontez le temps avec elle !

1 place du Dr Maurice Kubler Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 07 20 art.histoire@ville-selestat.fr

English :

Follow Barbara through the streets of Selestat to discover her daily life in the Middle Ages

German :

Folgen Sie Barbara durch die Straßen von Sélestat und entdecken Sie ihren Alltag im Mittelalter

Italiano :

Seguite Barbara per le strade di Sélestat e scoprite la sua vita quotidiana nel Medioevo

Espanol :

Siga a Bárbara por las calles de Sélestat para descubrir su vida cotidiana en la Edad Media

