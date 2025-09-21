Visite guidée : couleurs en majesté, la cathédrale autrement Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption Évreux

Durée 1h.

2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Rouge éclatant, bleu céleste, or discret ou vert mystérieux…

La cathédrale d’Évreux est une véritable palette vivante, un livre d’images écrit avec la lumière. Suivez-nous pour une balade inédite à travers ses vitraux chatoyants, ses pierres aux mille nuances et ses détails invisibles à l’œil pressé.

À la manière d’un peintre ou d’un alchimiste des temps anciens, nous vous raconterons comment chaque couleur a sa signification, sa symbolique, sa petite histoire — parfois sacrée, parfois bien plus malicieuse. Un voyage sensoriel et historique où la cathédrale devient un arc-en-ciel de symboles, entre éclats de verre et reflets de pierre. À prévoir : votre curiosité, votre goût pour l’émerveillement… et peut-être, un brin de poésie dans le regard.

Cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Rue Charles Corbeau, 27000 Évreux, France

La première cathédrale romane, consacrée en 1076, fut détruite en 1119 lors de l'incendie de la ville par Henri 1er, puis reconstruite en 1140. L'édifice connut deux incendies, en 1194 et 1198. Il est reconstruit sous sa forme actuelle dès le début du XIIIe siècle. La cathédrale est ornée d'un ensemble de vitraux allant du XIIIe au XVIIe siècle. Les chapelles sont fermées par des clôtures en bois des XVIe et XVIIe siècles.

