Visite guidée « Coutumes et Nature au cimetière » Cimetière d’Épinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Le cimetière est un lieu où se rencontre le sacré et le profane, le patrimoine funéraire et l’histoire de gens ordinaires ou de personnalités. C’est également un lieu où la nature et la symbolique des fleurs s’entrecroisent. Laissez-vous guider pour découvrir ce site riche en histoire et patrimoine.

Cimetière d’Épinay-sur-Seine 7 avenue Salvador-Allende 93800 Épinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine 93800 Centre-Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « archives.patrimoine@epinay-sur-seine.fr »}]

Ville d’Epinay-sur-Seine