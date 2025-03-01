Visite guidée Crazannes

Visite guidée Crazannes samedi 1 mars 2025.

Visite guidée

La Pierre de Crazannes Crazannes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-03-01

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-03-01 2025-04-01 2025-07-01 2025-09-01 2025-10-01

Cette visite guidée vous plonge dans l’univers curieux des « Pierreux ». Le sentier, long de 650m, comprend 10 escaliers, 280 marches et 2 galeries semi-souterraines.

.

La Pierre de Crazannes Crazannes 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 48 92 pierredecrazannes@charente-maritime.fr

English :

This guided tour plunges you into the curious world of the « Pierreux ». The 650m-long trail includes 10 staircases, 280 steps and 2 semi-subterranean galleries.

German :

Dieser geführte Rundgang lässt Sie in die kuriose Welt der « Pierreux » eintauchen. Der 650 m lange Pfad umfasst 10 Treppen, 280 Stufen und 2 halbunterirdische Galerien.

Italiano :

Questa visita guidata vi immerge nel curioso mondo del « Pierreux ». Il percorso, lungo 650 metri, comprende 10 scale, 280 gradini e 2 gallerie semisotterranee.

Espanol :

Esta visita guiada le sumerge en el curioso mundo de los « Pierreux ». El recorrido de 650 m incluye 10 escaleras, 280 peldaños y 2 galerías semisubterráneas.

L’événement Visite guidée Crazannes a été mis à jour le 2024-12-19 par Echappées Nature / Département de la Charente-Maritime