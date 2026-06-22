Visite guidée : créer le patrimoine photographique de demain ?!, Le Clos de Chanchore, Fresne-Cauverville

Informations pratiques

Visite guidée : créer le patrimoine photographique de demain ?! 19 et 20 septembre Le Clos de Chanchore Eure

Durée 2h30, 11€, gratuit <18 ans, pas de visite libre. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00 Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 - 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le jardin Le Clos de Chanchore présente des essences très variées d’arbres, arbustes et vivaces, dont certaines originales. Ses collections contribuent au maintien et à la sauvegarde de notre patrimoine botanique.

Laurent et Marie-Catherine Lemoine vous proposent de venir les découvrir lors des JEP, au cours de d’une visite guidée de 2 h environ le samedi ou le dimanche à 15h, et de « les fixer sur la pellicule ou sur votre APN » pour ainsi créer le patrimoine photographique du jardin.

PAS DE VISITES LIBRES

Le Clos de Chanchore Rue de la Ferme, 27260 Fresne-Cauverville Fresne-Cauverville 27260 Eure Normandie 06 11 70 62 72 http://www.leclosdechanchore.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.leclosdechanchore.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0611706272 »}] Le jardin paysager qui s’étend sur sur 9000 m2 abrite des collections d’hydrangeas, roses, aster, graminées, nombreuses vivaces et érable japonais. Un Arboretum de 7000 m2 comprend de nombreux arbres dignes d’intérêt.

Le jardin Le Clos de Chanchore présente des essences très variées d’arbres, arbustes et vivaces, dont certaines originales. Ses collections contribuent au maintien et à la sauvegarde de notre et de …

©Marie-Catherine Lemoine/Le Clos de Chanchore