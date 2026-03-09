Visite guidée Criel-sur-Mer Circuit du patrimoine architectural Place du Général de Gaulle Criel-sur-Mer

Visite guidée Criel-sur-Mer Circuit du patrimoine architectural

Place du Général de Gaulle Manoir de Briançon Criel-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 15:00:00

fin : 2026-08-05 16:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Réservation obligatoire | Adulte 6€ Enfant (de 6 à 12 ans) 3,50€ Gratuit pour les moins de 6 ans

Cette promenade vous emmène à la rencontre du patrimoine criellois et des sites remarquables de la station. Au départ du manoir de Briançon dont la partie la plus ancienne date du 12ème siècle, vous découvrirez l’une des maisons les plus anciennes de Criel-sur-Mer, l’église Saint-Aubin au riche passé, et le château de Chantereine. A ce patrimoine architectural se mêle le patrimoine naturel, passage aux abords de l’Yères et des ruelles méconnues de la ville.

Au départ du Manoir de Briançon, datant dans sa partie la plus ancienne du XIIème siècle, ce circuit vous emmène à la découverte du patrimoine criellois. Au cœur du bourg, vous rencontrerez des édifices tels que l’une maisons les plus anciennes de Criel-sur-Mer, l’Eglise Saint-Aubin au riche passé ou bien encore le Château de Chantereine. Au patrimoine architectural se mêle le patrimoine naturel, le circuit se terminant par un passage aux abords de l’Yères et des ruelles méconnues de la ville.

Se présenter 15 minutes avant l’heure de départ pour le règlement,

Places limitées, sur réservation .

Place du Général de Gaulle Manoir de Briançon Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 05 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée Criel-sur-Mer Circuit du patrimoine architectural

L’événement Visite guidée Criel-sur-Mer Circuit du patrimoine architectural Criel-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers