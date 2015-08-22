Visite guidée d’Ailleville Ailleville
samedi 22 août 2026 · Ailleville
Informations pratiques
Ailleville
Visite guidée d’Ailleville
église Ailleville Aube
Tarif : – – Eur
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 15:00:00
fin : 2026-08-22 16:30:00
Date(s) :
2026-08-22
L’Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne vous a concocté un riche programme de visites guidées pour la période estivale.
Découvrez notre visite guidée d’Ailleville
Venez découvrir Ailleville, autrefois appelée Aquilavilla, et laissez-vous surprendre par un village où la Grande Histoire rencontre la petite. Du 1ᵉ siècle à nos jours, son patrimoine raconte plus de vingt siècles de vie: croix romaine et cistercienne, sarcophages mérovingiens, église du XIIᵉ siècle, reconstruction complète après les destructions par les cosaques russes lors de la campagne de France de 1814… Rebâti entre 1815 et 1835, le village devenu le Petit Moscou offre aujourd’hui une belle harmonie architecturale typique du vignoble champenois au XIXeme siècle.
Samedi 22 Août à 15h
Adulte: 6€ / Duo: 10€ / Tarif pass CDB*: 5€
Rendez-vous devant l’église
*Le tarif pass ne peut être accordé qu’en cas de présentation du Pass CDB 2026 déjà tamponné dans un des sites partenaires
Sur réservation obligatoire, places limitées.
Réservation en ligne ou par téléphone. 6 .
église Ailleville 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 24 25 contact@tourisme-cotedesbar.com
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English :
L’événement Visite guidée d’Ailleville Ailleville a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne