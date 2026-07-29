Visite guidée Dalmard Marine entrez dans les coulisses ! Quai de Kernoa Paimpol

Informations pratiques

Paimpol

Visite guidée Dalmard Marine entrez dans les coulisses !

Quai de Kernoa Dalmard Marine Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 10:30:00

fin : 2026-07-31 11:45:00

Date(s) :

2026-07-31

Profitez d’une réelle immersion dans la maison Dalmard Marine Au fil de la visite, découvrez l’histoire de l’ancienne Glacière du port, l’évolution des usages vestimentaires, puis poussez les portes de l’atelier Dalmard Marine. Vous y découvrirez un savoir-faire familial transmis depuis quatre générations. Au programme de la visite Histoire de l’ancienne Glacière du port de Paimpol, évolution des usages vestimentaires, savoir-faire familial de Dalmard Marine transmis depuis 4 générations, découverte de l’atelier textile, passage libre dans le magasin direct d’usine. .

Quai de Kernoa Dalmard Marine Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 12 38

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English :

L’événement Visite guidée Dalmard Marine entrez dans les coulisses ! Paimpol a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol