Visite guidée Dans l’atelier du peintre Musée de Sens Sens

Visite guidée Dans l’atelier du peintre

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne

Début : 2026-02-21 15:00:00

fin : 2026-02-22 16:00:00

2026-02-21 2026-02-22

Dans le cadre du week-end des Beaux-Arts

Un vaste ensemble de peintures, sculptures et aquarelles est présenté au cœur du parcours permanent, dans l’esprit d’une exposition “du sol au plafond” façon XIXème siècle.

Avec en plus le samedi une visite slamée d’œuvres choisies une relecture inédite des collections !

Visite tout public .

+33 3 86 64 46 22 contact@musee-sens.fr

